Brabant bromt steeds meer: nergens meer klachten over laagfrequent geluid dan hier

Steeds meer Brabanders hebben last van een irritante, vaak lastig te verklaren bromtoon. Stichting Laag Frequent geluid (LFg) verzamelt de klachten en noteerde in 2018 maar liefst 126 meldingen. In 2017 waren het er nog maar 91. Brabant scoort daarmee het hoogst van alle provincies,

De bromtoon, officieel 'laagfrequent geluid' genoemd wordt volgens de stichting vaak onderschat. Mensen die er last van hebben worden vaak niet serieus genomen, terwijl er volgens de belangenvereniging naar de oorzaak gezocht zou moeten worden.

Dat is vaak niet eenvoudig, want het geluid verspreidt zich door de lucht, via leidingen of via de bodem en kan kilometers ver dragen. In 2018 is in 12% van alle gevallen een oorzaak gevonden.

Gezondheid

De gevolgen van het laagfrequent geluid zijn volgens de stichting groot. "Het heeft grote impact op de gezondheid en het sociaal-maatschappelijk functioneren van een steeds groter deel van de bevolking", zo valt te lezen in hun jaarrapport. Het gaat dan bijvoorbeeld om stress, irritatie en slaapproblemen.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldde eerder dat zo'n 1,3 miljoen Nederlanders wel eens last van heeft van bromtonen.

'Elke godvergeten nacht wakker'

In de rapportage zijn ook enkele klachten van mensen opgenomen. Een vrouw uit Oosterhout schreef: "Dit probleem speelt al 21 jaar. Rijkswaterstaat, Gemeente Oosterhout en woningbouw zijn hier al even lang van op de hoogte maar ze steken liever de kop in het zand en sturen omwonenden van het kastje naar de muur. Ik lig elke godvergeten nacht wakker."

Een man uit Tilburg: "Ik woon naast een hotel en tot voor kort was alle overlast besproken en opgelost. (...) Helaas kwam er kort geleden een nieuw geluid. Een resonerende bromtoon die door het hoofd heen bromt. Gelukkig hebben mijn vrouw en zoon er niet zo veel last van, maar ik word er gek van op de eerste verdieping."

Niet te duiden

In 2018 kwamen er bij de stichting meer meldingen binnen die niet eenvoudig te verklaren zijn. Geen windmolen of spoorlijn in de buurt, toch klachten: "Opvallend is daarbij het grote aantal mensen dat, naast geluid, het gevoel van trilling ervaart", zo schrijft de stichting.

Stichting Laagfrequent geluid roept de overheid op om de problematiek te erkennen, beleid te ontwikkelen en te helpen bij wetenschappelijk onderzoek. Zowel overheidsinstanties, experts en mensen die last hebben van bromtonen zouden hierbij betrokken moeten worden.