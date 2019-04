Ongeluk op A58 bij knooppunt Galder, weg weer open

Een ongeluk op de A58 bij knooppunt Galder zorgde dinsdagmiddag voor problemen in de richting van Tilburg. Twee rijstroken werden afgesloten tussen het knooppunt Princeville en Ulvenhout. Rond halfvijf was de weg weer open.

Door nog onbekende oorzaak botste een busje met een vrachtwagen. Daarbij kwam een slachtoffer vast te zitten in het voertuig. De brandweer heeft het slachtoffer bevrijd. Het is niet bekend hoe de inzittende eraan toe is.

File

Op de weg ontstond bijna een uur vertraging. Verkeer in de richting van Tilburg werd omgeleid via Rotterdam en Waalwijk.