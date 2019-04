Fran Sol krijgt afscheid bij wedstrijd Willem II-PSV en hij kijkt ernaar uit

Fran Sol in duel met Nick Bakker van FC Emmen (foto: VI Images).

Willem II neemt volgende week donderdag officieel afscheid van Fran Sol. De Spaanse spits is aanwezig bij de thuiswedstrijd tegen regerend landskampioen PSV en maakt onder meer een ereronde.

In een video laat publiekslieveling Sol weten enorm uit te kijken naar het weerzien met de Tilburgse fans. "Ik hoop dat jullie me een warm welcome back geven", zegt hij onder meer. "Ik kijk er naar uit."

Sol maakte in januari de overstap naar de Oekraïense topclub Dinamo Kiev. De spits speelde door een schouderblessure pas vier duels voor die club. Daar is Sol op dit moment nog van aan het herstellen.

De Spanjaard heeft overigens goede herinneringen aan de vorige wedstrijd tussen Willem II en PSV in Tilburg. De aanvaller maakte in maart 2018 drie treffers tegen de Eindhovenaren. Willem II won de Brabantse derby destijds met onwerkelijke cijfers: 5-0.