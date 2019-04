Mag een PSV-fan juichen voor Ajax? 'Winst in Champions League is ook goed voor PSV'

EINDHOVEN -

Dilemma: Ajax scoort dinsdagavond tegen Juventus in de Champions League, maar je bent voor PSV. Juich je, houd je de rust of gooi je een glas bier naar de tv? Die afweging zal menig Eindhovenaar dinsdagavond maken. Volgens Harrie Timmermans, voorzitter van de supportersvereniging van PSV, is rationeel denken het belangrijkst. "Ik juich alleen voor PSV, maar als Ajax wint, is dat heel belangrijk voor het Nederlands voetbal."