Stint mag met nieuwe regels weer weg op

De nieuwe regels komen er na het dodelijk ongeval met de stint vorig jaar september in Oss, waarbij vier kinderen omkwamen. De bolderkar mag sinds oktober niet meer de weg op, omdat die niet veilig is. De oorzaak van het ongeval in Oss is nog niet duidelijk.

De Kamer wilde de stint graag weer snel op de weg zien. Veel kinderopvanglocaties gebruikten de wagen. Er gaan onder meer nieuwe, strengere technische eisen gelden voor de stint. Verder komen er nieuwe regels voor de toelatingsprocedure en komt er toezicht op de aangepaste voertuigen.

De minister wilde het aantal inzittenden beperken tot acht, maar gaat op verzoek van de Kamer toch kijken of dat er tien kunnen worden. Van Nieuwenhuizen wil dan wel harde afspraken met de kinderopvang maken over een rijvaardigheidstest en veilige routes.