Hardlopen tussen de olifanten in de Beekse Bergen: het was leuk, maar kan niet meer

Een van de populaire onderdelen van het driedaagse evenement was de Safari Run. Dat onderdeel vervalt. “Veel lopers en sponsors misten de sfeer uit het bos”, vertelt organisator Cees van Loon. “Vanwege de organisatie van het Europees Kampioenschap Cross zijn we uitgeweken naar Hilvarenbeek, maar nu gaan we graag weer terug naar het bos. Het is dus niet zo dat we van het safaripark niet meer mochten komen, omdat de dieren er last van hadden.”



LEES OOK:Warandeloop Safari Run: selfies maken en sprintjes trekken tussen de leeuwen [FOTO'S]

Opvallen detail: in de jaren ’30 lag ook in het Warandebos een dierentuin. De dierentuin was een huwelijkscadeau van de oprichter van Burgers Zoo aan zijn dochter en schoonzoon. Op wat stenen na is nagenoeg alles wat herinnert aan de dierentuin verdween. Er wordt nog naar een alternatief voor de Safari Run gezocht, al zullen de leeuwen en olifanten niet naar het Warandebos gehaald worden.



LEES OOK: 'De olifanten vonden het wel interessant', Safari Run langs wilde dieren van Beekse Bergen [FOTO'S]