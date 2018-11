Warandeloop Safari Run: selfies maken en sprintjes trekken tussen de leeuwen [FOTO'S]

Safarirun in de Beekse Bergen.

HILVARENBEEK - Hardlopen tussen wilde dieren, snel een selfie maken en weer verder rennen. Het is een bijzonder tafereel dat je niet vaak ziet in de Beekse Bergen. Dit weekend ging het park extra vroeg open voor deelnemers van de Warandeloop Safari Run.

De zon is nog maar amper op als de eerste deelnemers al aan de start staan van de Safari Run. Het blijkt een populaire ervaring, bijna zevenhonderd Brabanders zijn extra vroeg uit de veren gekomen voor de tweede editie van deze funrun.

Puur voor de lol

Het is eens wat anders dan het saaie asfalt en bekende bospaadjes, hier hardloop je tussen de wilde beesten en heb je ook tijd om ze te bewonderen.

Zo’n kans krijg je niet vaak en dat is ook de meest gehoorde reden van deelnemers om mee te doen. Het gaat dan ook niet om de snelste tijd die wordt neergezet, maar om de lol. Jong en oud doen mee.





Hongerige leeuwen

Toch zijn niet alle dieren ontwaakt, sommige buitenverblijven zijn nog leeg. Maar de leeuwen lijken honger te hebben, ze zijn opvallend wakker.

Zodra de eerste mobieltjes worden getrokken voor een selfie, springt het dier tegen het raam. Foto geslaagd en hup, daar lopen de renners weer verder de dierentuin in. Op naar het volgende fotomoment.

Foto's Safari Run 2018

Ook onze fotograaf heeft foto’s gemaakt tijdens de Safari Run, je kunt ze hier bekijken.









De Tilburgse Warandeloop bestaat al zestig jaar. Het is de tweede keer dat het georganiseerd wordt in De Beekse Bergen. Naast de Safari Run kent de Warandeloop nog tal van andere hardloopwedstrijden zoals internationale cross gala's, recreantenloop en Warande By Night.