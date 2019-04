Verdwijnen van Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom stuit op weerstand, actiegroep start petitie

BERGEN OP ZOOM -

De sluiting van het Bravis ziekenhuis in Bergen op Zoom en de verhuizing naar Roosendaal stuit op veel weerstand bij Bergenaren. Een groep inwoners is daarom een petitie begonnen voor het behoud van een volwaardige vestiging in de Markiezenstad. In amper een dag tijd hebben bijna 1200 sympathisanten hun handtekening gezet.