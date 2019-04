Smeren, smeren en nog meer smeren: verbranding ligt op de loer door krachtige zon

In april is de zon ook al erg krachtig. (Foto: Ab Donker)

Het wordt de komende dagen prachtig weer met veel zon. Ideaal om er lekker op uit te gaan, maar vergeet dan je zonnebrandcrème niet! De zon staat namelijk al net zo hoog als in de zomer en is daarom al erg krachtig.

De komende dagen stijgt de UV-straling en wordt de kans op verbranding steeds groter. Woensdag is de zonkracht nog maar 1 in Brabant, maar dit weekend stijgt die al naar 5. Dat betekent dat de zon erg sterk is en je na twintig minuten in de zon gaat verbranden.

Volgens Arjan van Dijk van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is de zon zo sterk dat onze winterhuid daar nog niet tegen kan. “We hebben nog een erg bleke huid, dus je kan in twintig minuten verbranden. Ik adviseer om zonnebrandcrème met minimaal factor 15 te smeren.”

Verraderlijk

Omdat het nog best fris kan zijn is het zonnetje erg verraderlijk. “Veel mensen denken dat het dan niet nodig is om te smeren. Maar in april schijnt er al een krachtig zonnetje. Tussen twaalf en drie uur is het ook verstandig om een petje op te zetten of een shirtje aan te doen.”

Het advies van Van Dijk is dat je verbranden moet voorkomen. “Je komt er pas een dag later achter of je verbrand bent. Dat is te laat. Dus let goed op.” Maar, geniet ook van het lekkere weer want buiten zijn is ook erg gezond.

LEES OOK: Van sneeuwvlokken naar zomerse temperaturen, het kan deze week 22 graden worden