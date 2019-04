'Je hoeft Jan Naaijkens niet de culturele hemel in te prijzen, want daar is hij al'

“We hoeven Jan niet meer de culturele hemel in te prijzen want daar is hij al”, zegt vriend en volkscultuurkenner Paul Spapens uit Moergestel. Woensdag werd bekend dat Brabants cultuurboegbeeld Jan Naaikens (100) is overleden. Spapens (69) kende Naaikens goed.

“Jan heeft een ongelofelijk belangrijke rol gespeeld voor de Brabantse cultuur en identiteit. Hij liet zien dat cultuur van iedereen is en niet alleen voor mensen die gestudeerd hebben. Dat zag je terug in zijn toneelstukken, liedjes en ook zijn boeken. Jan heeft mij persoonlijk enorm geïnspireerd.”

Belangrijke rol

“In zijn boek ‘Leer mij de Brabanders kennen’ geeft Jan een scherpe analyse van de Brabantse identiteit. Hij was daarmee de eerste en enige. Niet voor niets heeft hij de Zilveren Anjer gekregen, een belangrijke culturele onderscheiding.”

Vanwege zijn rol in het verzet tijdens de Tweede Wereldoorlog moest Naaikens noodgedwongen onderduiken in Amsterdam. Hij bekwaamde zich destijds in de lithografie. Onlangs waren zijn werken te zien tijdens een tentoonstelling in Esbeek.

Alleskunner

Tijdens de viering van de honderdste verjaardag van Jan Naaikens in Hilvarenbeek begin dit jaar werd een van de lithoteksten, een gedicht van de Franse dichter Charles Péguy, gezongen door zangeres Lizet van Beek. “Dat greep mij enorm aan. Op die plek en in het jaar dat we 75 jaar bevrijding vieren. Heel indrukwekkend”, zegt Spapens.

“Het zegt veel over zijn betekenis", vervolgt hij. "Zijn oeuvre is zo groot dat hij volgens mij van blijvend belang is. Jan leeft voort in onze Brabantse cultuur.”