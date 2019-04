Droogte in de natuur is geen probleem volgens de boswachter: 'Zoek lekker verkoeling in het bos'

De hei is vergeeld, droog en knispert onder je voeten. In natuurgebied de Maashorst bij Nistelrode is zeker de helft van de heide sinds vorig jaar verdroogd, zegt boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer. Reden voor waakzaamheid, als tijdens de voorspelde zonnige Paasdagen mensen massaal de natuur in trekken, zou je denken.

Het advies van de boswachter is duidelijk: "Kom vooral lekker de natuur in en geniet. De bossen bieden juist verkoeling", zegt boswachter Janneke de Groot, die natuurgebied de Maashorst onder haar hoede heeft. "Wel vragen we mensen om hun gezond verstand te gebruiken in bos, hei en veengebied. Bezoekers zijn ook onze extra ogen en oren in de natuur en dat is nu juist heel handig", zegt Staatsbosbeheer.

Goed gedrag

Volgens de boswachter gedragen bijna alle mensen zich keurig in de natuur. Het komt regelmatig voor dat mensen die iets verdachts zien dat doorgeven aan de politie en brandweer. Bovendien wil Staatsbosbeheer de gevolgen van droogte ook niet overdrijven: "De natuur kan wel tegen een stootje en de Brabantse zandgronden staan er ook niet bekend om dat ze zo nat zijn", zegt Janneke.

En mocht het toch fout gaan en brand uitbreken, dan zijn Staatsbosbeheer en brandweer en politie daar goed op voorbereid: "Er zijn regelmatig oefeningen voor calamiteiten", laat de boswachter weten. En in de natuur zijn brandgangen en speciale routes die bij een brand gebruikt worden.