'Deze mishandeling raakt me enorm', Utrechtse haalt geld op voor mishandelde vrouw (69)

De 28-jarige Sandy uit Utrecht is een doneeractie begonnen voor de vrouw van 69 uit Oosterhout die werd mishandeld toen ze haar hondje uitliet. "Ik werk in de ouderenzorg en deze mishandeling raakt me enorm", aldus de Utrechtse. Ze hoopt met haar actie 5000 euro op te halen.

Sandy is leerlingverpleegkundige en kent het slachtoffer niet. Maar toen ze hoorde wat de vrouw was overkomen, besloot ze spontaan om in actie te komen. "Dat dit zo op klaarlichte dag kan gebeuren vind ik heel erg. Ik wilde wat doen voor haar." Geweld en pesterijen komen volgens haar helaas vaak voor in de ouderenzorg. "Of het valt steeds meer op."

Leed verzachten

"Ik wil deze vrouw graag een hart onder de riem steken, maar ook de familie. Als is het maar voor medische en wellicht juridische stappen", legt ze uit. "Hopelijk verzacht dat het leed iets."

Iedereen die wil doneren kan dat hier doen.

Zondagmiddag werd de 69-jarige vrouw in elkaar geslagen, omdat een man niet van haar hondje gediend was. Eerst schopte hij het beestje, daarna sloeg hij de vrouw. Ze viel op de grond en liep een gebroken neus en twee gebroken jukbeenderen op. Maandagmiddag werd een 37-jarige verdachte aangehouden.