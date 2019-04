Sandy haalt geld op voor vrouw die mishandeld werd toen ze haar hondje uitliet: 'Dit raakt me enorm'

De vrouw had gebroken jukbeenderen en een gebroken neus. Foto: Facebook/Babette Hermans

OOSTERHOUT -

De 28-jarige Sandy uit Utrecht is een doneeractie begonnen voor de vrouw van 69 uit Oosterhout die werd mishandeld toen ze haar hondje uitliet. "Ik werk in de ouderenzorg en deze mishandeling raakt me enorm", aldus de Utrechtse. Ze hoopt met haar actie 5000 euro op te halen.