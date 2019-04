Auto's, camper en motor in beslag genomen en 8 verdachten aangehouden tijdens grote witwasactie

De politie heeft acht mannen aangehouden die worden verdacht van witwaspraktijken. Ze komen uit Oosterhout, Breda en Nieuwendijk. Ook nam de politie 13 auto's, een camper en een motor in beslag, met een totale waarde van 200.000 euro. De Belastingdienst inde 35.000 euro en nam ook nog eens vier voertuigen in beslag.

Bij de actie werkte de politie onder meer samen met het Openbaar Minister, de Belastingdienst en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Het CJIB legde op haar beurt beslag op een huis.

Zes verdachten (29 tot 59) komen uit Oosterhout. Daarnaast werden een 61-jarige man uit Breda en een 50-jarige man uit Nieuwendijk aangehouden.

Zwart geld

"Het is voor veel mensen een doorn in het oog. Criminelen die rondrijden in (vaak) dure auto’s terwijl hun werk of inkomen dat niet lijken te verklaren. Deze mensen verdienen zwart geld als water en geven dit graag cash uit aan luxeproducten als auto’s", schrijft de politie. Daarom werden woensdag door de verschillende instanties geld en voertuigen van deze verdachten afgepakt.

Uit onderzoek bleek dat de mannen het geld mogelijk hadden verdiend met misdrijven. Ook zou er sprake kunnen zijn van het witwassen van dit crimineel verdiend geld. Zij worden nu verhoord. De mannen kunnen hun geld en dure auto's kwijtraken of strafrechtelijk vervolgd worden.