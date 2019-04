Nostalgische kermis met onder meer een vlooiencircus uit 1922, alleen de vlooien zijn nieuw

"Alle attracties zijn minimaal 40 jaar oud, dan is het pas nostalgisch", zegt Corné Kriesels, die voor de tweede keer de grootste Nostalgische Kermis van Nederland organiseert in Roosendaal.

Ook de prijzen zijn nostalgisch volgens Corné: alle attracties kosten 1 euro. De Nostalgische Kermis werd vorig jaar voor het eerst gehouden in het kader van Roosendaal 750 jaar. Dat beviel zo goed, dat na de eerste editie meteen actie werd ondernomen om ook dit jaar een nostalgische kermis van de grond te krijgen. En met succes, want tot en met tweede paasdag kan iedereen weer naar hartenlust genieten van de vele attracties.

'We doen het voor de lach'

De eigenares van de Calypso staat al haar hele leven op de kermis. "Het is hard werken, maar de glimlach op het gezicht van de mensen, daar doen we het voor", zegt ze. Even verderop probeert de directeur van het vlooiencircus publiek te trekken. Hij heeft een tent uit 1922. De vlooien zijn minder oud.

Twee meisjes, die net uit de Cakewalk komen vinden de attracties op een normale kermis eigenlijk leuker. "Dat gaat wat harder allemaal", zeggen ze. Toch vinden ze deze de oude attracties ook mooi, want die zie je niet zo vaak.