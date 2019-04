Moederbedrijf Bavaria draait voor vierde jaar op rij recordomzet

Royal Swinkels Family Brewers heeft voor het vierde jaar op rij een recordomzet gedraaid. Het moederbedrijf, dat voorheen Bavaria heette, had een netto-omzet van 713,1 miljoen. Dat is een stijging van 8,2 procent ten opzichte van 2017.

De 26 merken verkochten afgelopen jaar gezamenlijk acht miljoen hectoliter bier en 856.000 hectoliter frisdrank. Het bedrijfsresultaat steeg met bijna een kwart, van 41,1 miljoen naar 53,8 miljoen.

Nieuwe handelsnaam

Directievoorzitter Jan-Renier Swinkels kijkt tevreden terug op 2018. “Na een jaar van brouwen en bouwen hielden we ook in 2018 de stijgende lijn qua omzet en bedrijfsresultaat vast en boekten we opnieuw goede vooruitgang met de uitvoering van onze strategie. Onze nieuwe handelsnaam vertelt beter wie we zijn.” In juni vorig jaar veranderde Bavaria de naam in Royal Swinkels Family Brewery.

LEES OOK: Bavaria wordt Swinkels: ‘In het buitenland zullen ze denken: ‘Who the …. is Swinkels?’

De omzetstijging van 8,2 procent van vorig jaar is voor een groot deel te danken aan de capaciteitsuitbreiding bij Holland Malt en brouwerij Habesha. De omzet van de merken Bavaria 8.6, La Trappe, Rodenbach en Cornet nam vooral toe.

Alcoholvrij bier

Het afgelopen jaar kwam het moederbedrijf ook met alcoholvrije producten, waaronder Palm 0.0, Estaminet 0.0% en twee nieuwe smaken Bavaria 0.0% Malt Drinks. Onlangs werd daar Bavaria 0.0 IPA aan toegevoegd.

LEES OOK: Koningin Máxima bezoekt koninklijke brouwerij Bavaria: 'We zijn zeer vereerd'