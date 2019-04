'Niet vanzelfsprekend dat je veilig thuiskomt', gedeputeerde schrikt van stijging verkeersdoden

"Dit is echt een heel hoog cijfer. Het schommelde de afgelopen jaren rond de honderd en dit is een heel vervelende, forse uitschieter. Over het algemeen zijn we blij als Brabant bovenaan een lijstje staat, maar dit is een zwarte dag." In 2017 vielen er in onze provincie 98 verkeersdoden. Dat aantal steeg afgelopen jaar met vijftig procent. De meeste ongelukken gebeuren op provinciale wegen.

Een verklaring voor de toename heeft de gedeputeerde niet. De data van het CBS zijn nog niet geanalyseerd. "Ik ben erg geschrokken van deze cijfers, zeker als je ziet hoeveel wij aan verkeersveiligheid doen", zegt hij. Brabant investeerde de afgelopen tijd onder meer veel in campagnes rondom het thema verkeersveiligheid en de provincie werkte nauw samen met de politie.

Gedeputeerde Christophe van der Maat reageert geschokt op cijfers verkeersdoden



Ongevallen met meerdere doden

Toch is Van der Maat niet helemaal verrast. "We zagen het wel aankomen. Onder meer door de verdrietige ongevallen in Oss en met het busje in Helmond. Bij die twee ongevallen kwamen meerdere mensen om." De gedeputeerde refereert aan het ongeval met een Stint op het spoor in Oss en het ongeval op de Helmondsingel tussen een busje en een vrachtwagen. Daarbij overleden in totaal negen mensen, onder wie vier kinderen.

Maatregelen

Omdat veel ongevallen gebeuren op provinciale wegen, heeft de provincie die wegen de afgelopen periode extra onderzocht. Er is bekeken of bepaalde plekken sneller aangepakt moeten worden en of een weg nog wel 'bij de tijd is'. Daarbij is de provincie volgens Van der Maat bezig om samen met gemeenten en het ministerie verschillende databronnen te bekijken, zodat al vooraf duidelijk is waar de risico's op ongevallen het grootst zijn.

Meldpunt

Omroep Brabant heeft onlangs het Meldpunt Onveilig Verkeer geopend. Is er een onveilige verkeerssituatie bij jou in de buurt? Laat het dan aan ons weten via een melding. Ook kun je in de interactieve kaart met meldingen stemmen op een situatie die iemand anders al heeft gemeld. Inmiddels hebben we al duizenden meldingen binnen.

We gaan langs bij de plekken die het vaakst gemeld worden en die het meest opvallen en vragen experts hoe het veiliger kan.