Michael (80) krijgt in Australië lintje voor jaren vrijwilligerswerk: 'Een geweldige verrassing'

Michael Gijsberts is woensdag in Melbourne benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is geboren in Geldrop, maar de 80-jarige Brabander woont al ruim zestig jaar in Australië en doet daar veel vrijwilligerswerk. Dat werk wordt nu beloond.

Sinds zijn vervroegd pensioen in 2000, zit Michael niet stil. Hij ging vrijwilligerswerk doen, zette een museum op en zat in het bestuur van een Nederlandse voetbalclub in Australië. Nu is hij als voorzitter actief bij de Nederlandse club Abel Tasman in Melbourne. Nederlanders komen daar samen voor sociale contacten. “We doen hier allemaal aan Nederlandse tradities. Een dansavond, we vieren Sinterklaas en we doen aan haringhappen.”

Totaal verrast

De Nederlanders van de vereniging lokte Michael naar de club toe om de onderscheiding in ontvangst te krijgen van ambassadeur Marion Derckx. Zij reisde speciaal naar Melbourne om het lintje uit te reiken.

Michael was totaal verrast. “Ik kwam op de club en er stonden ineens heel veel mensen. Ik zag het echt niet aankomen. Een geweldige verrassing.” Zijn hele familie was aanwezig en iedereen moest lange tijd hun mond houden. “Mijn vrouw moest maanden haar mond houden. Dat was soms wel lastig voor haar.”

Michael moet het nog allemaal even laten bezinken. Het lintje ligt thuis en de oorkonde gaat hij inlijsten. Deze wordt opgehangen in huis.

Houdoe

Michael woont al sinds 1957 in Australië, maar Brabant is hij niet vergeten. “We zijn zo Hollands gebleven. We praten thuis Nederlands en we voelen ons echte Brabanders.” Op de kentekenplaat van Michael's auto staat al jaren Houdoe.

Volgende week vrijdag regent het in Nederland lintjes.

LEES OOK: 'Houdoe' kennen ze ook in Australië, Tilburgse documentairemaker kan ogen niet geloven