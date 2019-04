Het Maasziekenhuis in Boxmeer is gered met miljoenen uit Den Haag: 'Belangrijk voor de inwoners'

Het ministerie van Volksgezondheid gaat jaarlijks 2,5 miljoen euro steken in het Maasziekenhuis Pantein in Boxmeer. Dit tot en met 2022. De investering is nodig om ‘de continuïteit van de zorgverlening door het ziekenhuis te garanderen’, schrijft minister Bruno Bruins donderdag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het ziekenhuis is onder meer in de problemen gekomen door ongunstige financiering van de nieuwbouw. Daarnaast viel de opbrengst van de verkoop van het oude gebouw tegen. “Zonder maatregelen ontstaan er mogelijk later dit jaar al risico’s voor de continuïteit van de zorgverlening door het ziekenhuis”, aldus de minister.

De minister draagt bij aan de redding van het Maasziekenhuis omdat het gaat om een belangrijke aanbieder van zorg in Noordoost-Brabant en Noord-Limburg. Een regio met zo’n 130.000 inwoners.

Zonder steun dreigde volgens Bruins sluiting van de afdelingen voor spoedeisende hulp en acute verloskunde. Als dat zou gebeuren zou de 45-minutennorm voor de beschikbaarheid van deze vormen van zorg voor de regio in gevaar kunnen komen.

Afspraken met diverse partijen

Bruins heeft nu afspraken gemaakt met de Pantein Zorggroep waar het ziekenhuis onder valt, zorgverzekeraars, het Radboudumc, de Sint Maartenskliniek en de Rabobank om het ziekenhuis te behouden. Er is bijvoorbeeld afgesproken dat het Maasziekenhuis de komende jaren ‘de meer veelvoorkomende en de minder complexe ziekenhuisbehandelingen’ van het Radboudumc in Nijmegen gaat overnemen.

Met de afspraken is volgens de minister ‘een stevig fundament’ gelegd voor behoud van zorg in de regio. Bestuursvoorzitter Pauline Terwijn van Maasziekenhuis Pantein is blij met de nieuwe afspraken. “Hierdoor kan de ziekenhuiszorg ook dichtbij de inwoners van onze regio georganiseerd blijven”, geeft ze aan. “Dat is belangrijk voor de inwoners.”

Eerdere faillissementen ziekenhuizen

Eind vorig jaar zorgde het faillissement van ziekenhuis Slotervaart in Amsterdam en MC IJsselmeerziekenhuizen voor ophef. De minister kreeg toen het verwijt vanuit de Tweede Kamer de regie te weinig hebben gepakt.

