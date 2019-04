Ja hoor, we hebben er weer een! Lantaarnpaal midden in parkeervak

Eens in de zoveel tijd duikt er weer ergens eentje op: een lantaarnpaal in een parkeervak. En niet aan het randje, maar er middenin. Geen Fiatje 500 die er nog naast past. Het meest recente exemplaar waarvan wij kennis hebben genomen staat in Oisterwijk. Was de stratenmaker toe is aan een lang paasweekend en daarom niet meer helemaal scherp?

Nee joh, zo laat de gemeente Oisterwijk in een tweet weten. Meer een kwestie van agenda's die niet helemaal naadloos in elkaar passen. Want terwijl het nieuwe parkeervak al is aangelegd, moet de energieleverancier zich nog ontfermen over die andere taak die essentieel is om dit parkeervak tot een succes te laten worden: het verplaatsen van de lantaarnpaal.

Voor paal staan, of erachter, het kan tijdelijk allebei niet in dit parkeervak. Maar komt goed dus!