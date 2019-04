'Milieuschade beperkt na lekkage oliepijpleiding in Udenhout'

De milieuschade na de lekkage van een oliepijpleiding in Udenhout is beperkt gebleven. De grond rondom het lek is afgegraven en wordt schoongemaakt. Dat zegt een woordvoerder van de gemeente Tilburg.

Door nog onbekende oorzaak sloeg woensdagavond een ondergrondse leiding bij de Kreitenheideweg lek. Daarbij kwam kerosine in de bodem terecht.

Meteen na de lekkage kwamen monteurs ter plaatse om het gat te dichten. Dat duurde enkele uren. De verontreinigde grond is naar ATM in Moerdijk gebracht waar het zand thermisch wordt gereinigd.

Ruwe olie

De Rotterdam-Rijn Pijpleidingmaatschappij verzorgt het olietransport tussen Rotterdam, Venlo en Duitsland. De hoofdleiding voor ruwe olie is 176 kilometer lang. Deze leiding heeft een diameter van 91 centimeter. De capaciteit is ongeveer 22 miljoen ton per jaar.



Het is niet voor het eerst dat een leiding in Brabant lek slaat. In 2016 lekte diesel uit een ondergrondse leiding in Lage Zwaluwe. Het duurde enkele dagen voordat de pijpleidingmaatschappij het gat had gedicht.

LEES OOK:Diesel lekt uit leiding bij Lage Zwaluwe: 'Geen reden tot zorg, sluit ramen en deuren bij stank'