Kinderen van basisschool De Singel in Roosendaal maken oorlogsmonument brandschoon

Gewapend met een emmer vol gereedschap gingen ze donderdagmiddag nog een keer aan de slag. De kinderen van groep vijf van basisschool De Singel in Roosendaal gingen het door de school geadopteerde bevrijdingsmonument schoon maken. Het witte beeld stamt uit 1951 en is door de school geadopteerd.

Het is geen half werk, wat de kinderen doen. Onkruid wordt verwijdert en de plaquette met namen van omgekomen mensen wordt grondig gepoetst. De kinderen vinden het leuk om te doen. Op school hebben ze wel wat over de oorlog geleerd, zoals over Anne Frank en ook weten ze natuurlijk dat het een bevrijdingsmonument is. Na afloop van de schoonmaak operatie ziet het er weer spik en span uit.

Geweldig

De schoonmaakbeurt door de kinderen wordt duidelijk op prijs gesteld door voorbijgangers. Een vrouw stopt even met haar auto en zegt: De naam van mijn overgroot vader staat op het monument. Wat geweldig dat jullie dit doen! En er zijn meer automobilisten die stoppen om de kinderen complimenten te maken.

Conciërge Jos is tevreden over de werkzaamheden van de kinderen. Op vijf mei bij de bevrijding dan zullen er ook schoolkinderen van basisschool De Singel bij de herdenking van de bevrijding aanwezig zijn. Zo blijft het thema leven in vrijheid ook actueel voor de nieuwe generatie.