De Pacht in Aalst was tijdens de verkiezingen het drukst bezochte stembureau van Nederland

Jan Arts, voorzitter van stembureau De Pracht, was verrast toen uit het onderzoek kwam dat de meeste kiezers naar zijn stembureau kwamen. "Ik merkte wel dat het echt extreem druk was. Ik doe het al heel wat jaren, maar zo druk als afgelopen verkiezingen hadden we het nog nooit gehad", zegt hij.

Arts vindt het wel een felicitatie waard. "Het is toch een teken aan de wand dat mensen duidelijk willen maken waar ze voor gaan. Ze hebben duidelijk hun stem laten horen op deze manier."

Drie van de zeven stembureaus geschrapt

Het aantal stemlokalen zorgde een maand geleden in de gemeenteraad nog voor een hoop discussie. De gemeente Waalre schrapte drie van de zeven stembureaus. Voor de kiezers in Waalre waren er daardoor minder plekken om te stemmen en nam de drukte toe bij de overige stembureaus.

D66 was fel tegen het idee om stemlokalen te schrappen, omdat de drempel voor vooral ouderen zo hoger zou worden om te gaan stemmen. Volgens Kees de Zeeuw, fractievoorzitter van D66, betekende dat dat ouderen drie uur onderweg zouden zijn om hun stem uit te brengen.

Of er door de gigantische drukte volgend jaar weer stembureaus bij komen, kan Arts nog niet zeggen. Hij ziet aan de andere kant ook de voordelen in van de drukte: "Als de drukte de hele dag doorgaat, is dat wel leuk. De tijd schiet zo lekker op."

