Het vernielde kruisbeeld van Reusel glanst weer als vanouds: 'Zo mooi dat ie terug is'

Dertig jaar geleden zag Louis Vosters hoe zijn vader Peer elke dag beitelde aan zijn kruisbeeld. Toen het klaar was, sloot Reusel het beeld meteen in het hart. Des te groter was het verdriet toen het beeld in juni vorig jaar werd vernield. Maar na veel schaaf-, beitel- en schilderwerk is het beeld weer gerestaureerd. Donderdag werd het beeld onthuld door burgemeester Jetty Eugster. "Heel toepasselijk op deze dag van de passie."

Louis Vosters is heel blij met het resultaat en dat het beeld weer op een mooie plek aan de Langedijk staat. Maar graag zou hij er nog een bordje bij willen. "Om mensen te informeren wat ermee is gebeurd een jaar geleden. Dat vind ik wel belangrijk. Maar misschien komt dat nog."

Ledematen en hoofd weg

Het dorp Reusel was erg boos toen vandalen vorig jaar het kruisbeeld vernielden. De ledematen en het hoofd werden van het beeld getrokken. Respectloos vonden de Reuselnaren. "Eigenlijk wil ik deze mensen niet eens vandalen noemen," zegt Louis Vosters. "Het waren gewoon gekken."

Interim-pastor Embregt Wever zegende het beeld donderdagmiddag voor het oog van zo'n honderd mensen. "Het beeld is altijd erg belangrijk geweest voor Reusel," zegt Martien Adams, hij is één van de mensen die het beeld restaureerde. "Reusel heeft er altijd iets mee gehad," zegt Louis Vosters.

'Heel moeilijke klus'

Het beeld restaureren viel niet mee volgens Adams. "Het was echt een heel moeilijke klus. Vooral om de nerven van het hout weer zo natuurlijk mogelijk te laten lijken." De noeste arbeid verrichtte hij samen met Theo Lavrijsen.

Het beeld zag er vreselijk uit toen Adams en Lavrijsen het onder handen kregen. "Het zag er echt heel erg uit. Eigenlijk om te huilen, maar we hebben er toch iets moois van kunnen maken."

Veel impact

Volgens Adams heeft de vernieling veel impact gehad op vooral de gelovige mensen in Reusel. "Wie zou dat beeld toch kapot gemaakt hebben. Heel Reusel was ermee bezig."

Het beeld lag na de vernieling in veel stukken. "We hebben ervoor gekozen om het beeld van het kruis te halen en dan stuk voor stuk weer op het kruis aan te brengen, om zo te puzzel weer in elkaar te zetten." Met nieuw hout vervingen Lavrijsen en Adams stukken beeld die helemaal waren verdwenen zoals een vinger. "Ik ben er echt blij mee en ook een beetje trots op, dat het zo goed gelukt is."

Niet bang voor herhaling

Bang dat de vandalen terugkomen, is Adams niet. "Ik denk echt dat dit een incident is geweest." Cameratoezicht misschien? Nee, dat ziet Louis Vosters in ieder geval niet zitten. "Ik wil niet dat het gefilmd wordt, maar een bordje met informatie erbij is wel belangrijk. Gewoon om te protesteren tegen vernieling van kunst."