Grote ploegen zeer geïnteresseerd in Mathieu van der Poel: 'Ik noem geen namen'

Van der Poel noemt zijn voorjaar al zeer geslaagd met overwinningen in de Grand Prix de Denain, Dwars door Vlaanderen en Brabantse Pijl. Hij maakte ook grote indruk met de vierde plaats in Gent-Wevelgem en de Ronde van Vlaanderen. "Ik wou er in alle koersen staan en dat is gelukt. Maar dat mijn voorjaar geslaagd is, wil niet zeggen dat ik laks omga met de Amstel Gold Race. Dit is ook een van mijn hoofddoelen."

LEES OOK: Wat een klasbak! Mathieu van der Poel wint ook Brabantse Pijl

Mathieu van der Poel kan zich vinden in de rol van favoriet voor de Amstel Gold Race. "Ik behoor tot de favorieten, maar ik zou mezelf niet tot topfavoriet bestempelen", zegt de wereldkampioen veldrijden op Sporza in aanloop naar de wielerklassieker door de heuvels van Zuid-Limburg.

Zware race

De 24-jarige Van der Poel klopte Julian Alaphilippe woensdag in de eindsprint van de Brabantse Pijl. Hij ziet de Fransman als een grote kanshebber voor de winst in Limburg komende zondag. "Ik vind hem momenteel de beste renner in het peloton", zegt de Nederlands kampioen op de weg, die de lengte van het parcours (258 kilometer) en de vele klimmetjes (35 in totaal) toch wel een beetje vreest.

"Deze wedstrijd wordt de moeilijkste voor mij vanwege de lengte en ik heb ook mijn gewicht niet mee. Ik moet wel zeggen dat al die overwinningen mij meer zelfvertrouwen geven en rust in de finale. Dan maak je betere beslissingen. Vermoeid ben ik zeker nog niet."