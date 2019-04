Campinggasten weten ternauwernood te ontkomen aan vlammenzee op vakantiepark Oisterwijk

De bewoners van een van de verwoeste caravans, werden zelf op tijd wakker. Andere gasten werden volgens omstanders net op tijd wakker gemaakt door buren. Zo konden zij aan het vuur ontsnappen.

De brand brak vrijdagochtend rond kwart over vier uit op de camping aan de Oirschotsebaan. Er ontstond volgens omstanders een enorme vlammenzee. Een aantal huisdieren kon op tijd worden gered. Een auto die in de buurt van de brandende caravans stond, liep flinke schade op.

Tuinslangen en brandblussers

Vrijdagochtend rond kwart over zes was de brandweer nog bezig met nablussen. Diverse gasten van het vakantiepark probeerden het vuur in eerste instantie te bestrijden met tuinslangen en brandblussers. De brandweer nam het bluswerk vervolgens snel over.

De schade voor de gedupeerden is groot.