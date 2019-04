Paaspop opent traditioneel het festivalseizoen, tentjes kunnen worden opgezet

Het festivalseizoen gaat vrijdag traditioneel van start met Paaspop in Schijndel. Campinggasten kunnen vanaf negen uur hun tentjes opzetten. Het is de 44e editie van het festival waarop dit jaar onder meer acts als Oscar and the Wolf, Passenger, Within Temptation, Douwe Bob, Scooter en De Staat acte de présence geven.

Paaspop duurt drie dagen. Om vier uur vrijdagmiddag trapt onder meer Nielson af. Er worden 30.000 bezoekers per dag verwacht. De afgelopen dagen hebben zo'n vijfhonderd mensen keihard gewerkt om deze bezoekers te laten eten, drinken, toiletteren en slapen.

Met 17 podia en area’s, een skatebaan, theater, een barbier en Food Rambla is in feite een complete stad gebouwd voor drie dagen.

Het wordt de komende dagen schitterend festivalweer. Dat is zeker niet altijd het geval. In 2013 bijvoorbeeld was sprake van een ijskoude Paaspop. En vorig jaar was er zeker op zaterdag sprake van langdurige regenval waardoor het festivalterrein her en der veranderde in een modderpoel.

Dit jaar kan het Paaspopweerbericht het beste worden samengevat als zonnig, zonniger en zonnigst!

De campingtickets voor het festival zijn uitverkocht. Losse kaartjes om het festival vrijdag of zondag te bezoeken zijn nog wel verkrijgbaar.

