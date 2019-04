Rover wil twee tot vier miljard voor Brabants ov: 'Je komt er niet met kleine ingrepen'

Er moet twee tot vier miljard in het openbaar vervoer in Brabant geïnvesteerd worden. Daarvoor pleit reizigersorganisatie Rover. Rover vraagt het nieuwe provinciebestuur hier twee miljard voor vrij te maken. Het Rijk zou voor de andere twee miljard moeten zorgen.

Dit geld zou volgens Rover gestoken moeten worden in het verdubbelen van het spoor op onder meer de trajecten Breda-Tilburg en Eindhoven-Helmond, het aanleggen van extra perrons in Eindhoven en Breda, het plaatsen van extra fly-overs bij Eindhoven, Tilburg en Liempde, een extra spoorbrug bij Ravenstein en het creëren van extra vrije busbanen en nieuwe buslijnen over de snelweg.

'Niet nadenken als reiziger'

Rover wijst erop dat het aandeel openbaar vervoer binnen de totale mobiliteit in Brabant op dit moment achter blijft ten opzichte van andere provincies. "Ik denk dat Brabanders hier wel warm voor te krijgen zijn, mits er bepaalde verbeteringen plaatsvinden", reageert woordvoerder Frank Visser. "Dat wil niet zeggen dat het openbaar vervoer in Brabant nu slecht is. Er zijn ook goede verbindingen, maar je ziet enorme verschillen."

Hij wijst erop dat tussen grote steden het aandeel ov momenteel 'gigantisch hoog'is. "Maar daar is het ov ook aantrekkelijk. Je hebt daar elke tien minuten een trein.

Je hoeft daar als reiziger niet na te denken. Je gaat naar het station en de trein staat al klaar. Vervolgens ben je razendsnel in een andere grote stad. Maar er zijn ook heel veel verbindingen waar je echt als reiziger iets moet plannen als je met de trein wil gaan. In zo'n geval is het voor heel veel mensen toch gemakkelijker om de auto te pakken."

'De treinen puilen nu al uit'

Volgens Rover zijn de investeringen in het ov ook hoog nodig om de provincie bereikbaar te houden. Hij wijst op de honderdduizenden huizen die de komende jaren in Nederland gebouwd gaan worden.

"Meer dan honderdduizend in Brabant, zo'n 500.000 in de Randstad. Dit heeft extra mobiliteit tot gevolg en je ziet nu al knelpunten. Je ziet de files toenemen."

LEES OOK: Politiek wil actie na verontrustende stijging verkeersdoden: ‘Dit moet prioriteit nummer één zijn'

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur presenteerde begin dit jaar het toekomstbeeld openbaar vervoer' richting 2040, maar volgens Visser duurt dat veel te lang.

"Je kunt niet wachten", benadrukt hij. "Je moet voor die tijd al een paar grote knelpunten aanpakken. De treinen puilen nu al uit. Het past nu allemaal nét, maar je ziet dat op het spoor de dienstregeling in Brabant niet optimaal is, dat mensen lange overstaptijden hebben. Dat heeft ermee te maken dat er in Brabant eigenlijk maar een dienstregeling mogelijk is, omdat alles samenhangt. Het enige wat er op dit moment gebeurt, is dat het spoor bij Vught wordt verdiept. Daar gaat de schop de grond in. Dat geeft een klein beetje lucht. Dit moet rond 2025 klaar zijn. Maar dat is het enige."

Grondexploitatie

Investeren is volgens de woordvoerder van Rover dus noodzaak. Visser wijst erop dat de provincie een miljard uit de eigen begroting zou moeten kunnen halen. Het andere miljard zou kunnen komen uit de grondexploitatie van de geplande 100.000 huizen die de komende jaren gebouwd gaan worden. Rover hoopt daarnaast dat het Rijk bereid is bij te dragen.

"Die twee tot vier miljard hoeft echt niet binnen twee jaar allemaal uitgegeven te zijn", benadrukt Rover. "Maar je komt er niet met kleine ingrepen. Je zal een aantal grote maatregelen moeten nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat het aandeel ov echt fors omhoog kan." Hij wijst ook op het klimaatakkoord en de wens die daarin staat om mensen die nu voor hun werk de auto nemen het ov in te krijgen. "Als we die ambities willen waarmaken, zullen we echt moeten investeren."