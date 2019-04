Politiek wil actie na verontrustende stijging verkeersdoden: ‘Dit moet prioriteit nummer één zijn'

Vijf mensen kwamen in maart vorig jaar om bij een ongeval op de Helmondsingel in Helmond. (Foto: SQ Vision Mediaprodukties)

Politiek Brabant is verbijsterd en geschrokken over de grote stijging in het aantal verkeersdoden in onze provincie. De provinciale partijen willen dat verkeersveiligheid de komende jaren nog hoger op de Brabantse agenda komt. “Dit kun je niet negeren tijdens de coalitieonderhandelingen”, zegt Hagar Roijackers van GroenLinks.

‘Onthutsend’, ‘vreselijk’ en ‘ik schrok mij dood’. Het zijn de eerste reacties van politici als wij een aantal partijen bellen over het nieuws. Uit cijfers van het CBS bleek donderdag dat in onze provincie het aantal verkeersdoden toenam van 98 in 2017 naar 150 in 2018. Een schrikbarende stijging van 53 procent. Dat terwijl Brabant de afgelopen jaren actief campagne heeft gevoerd voor verkeersveiligheid. Er is actie nodig, vinden de partijen.

Nieuw onderzoek

Zowel PvdA, GroenLinks als het CDA willen nieuw onderzoek naar verkeer in Brabant. Het CDA vraagt zich met name af of de campagnes en maatregelen die er zijn, wel effect hebben. “Het is frustrerend als je denkt dat je focus en volle inzet hebt, en het aantal verkeersdoden daalt niet”, aldus Ankie de Hoon. “Zitten we wel op de goede oorzaken. Hebben we de juiste campagnes? Dit moet je bloedserieus nemen. Wij gaan hier zeker stappen op zetten.”

PvdA en GroenLinks dringen aan op onderzoek waarom er in in Brabant zoveel meer doden vallen ten opzichte van de rest van het land. Bovendien vragen de partijen zich af of er wel genoeg geld is vrijgemaakt en of het geld op de juiste manier is ingezet.

“Dit is zo’n grote toename dat ik zeker wil weten hoe dit komt”, zegt Stijn Smeulders van het PvdA. “Er is niet voldoende geïnvesteerd, anders ging het aantal verkeersdoden niet zo omhoog.”

“Met deze ontwikkeling kun je niet anders dan extra geld uittrekken voor verkeersveiligheid. Er moet een schep bovenop”, aldus Hagar Roijackers van GroenLinks. Haar partij concludeert daarnaast dat meer asfalt niets oplost en dat er beter moet worden gekeken naar de inzet van openbaar vervoer.

Pech

Ook de PVV wil meer geld voor veilige wegen en extra handhaving. Maar de partij vraagt zich af of de grote stijging wel te wijten is aan slecht beleid van de provincie. “Als ik de lijst met ongevallen zie, dan is het ook echt heel veel pech. Het is moeilijk om je daar tegen te wapenen”, zegt Harry van de Berg. Wel vindt de partij dat de aandacht op dit thema niet mag verslappen. “Dit moet prioriteit nummer één zijn.”

Coalitieonderhandelingen

De benaderde partijen zijn het er in ieder geval dus over eens dat het thema verkeersveiligheid weer op tafel moet, helemaal nu er een nieuwe coalitie wordt geformeerd en afspraken worden gemaakt voor de komende vier jaar. “Het is heel belangrijk dat dit wordt meegenomen in de coalitieonderhandelingen”, zegt Jan Frans Brouwers van 50PLUS. “Als Noord-Brabant springen wij er negatief bovenuit. Hoe is dat in godsnaam mogelijk?”

Gedeputeerde van mobiliteit Christophe van der Maat (VVD) reageerde donderdagochtend al geschokt op de cijfers. "Het is niet vanzelfsprekend meer dat je iedere dag veilig thuiskomt", zei de gedeputeerde van mobiliteit in het ochtendprogramma Wakker van Omroep Brabant.

De Statenleden komen vrijdag weer bij elkaar, meerdere partijen zullen dan vragen indienen over de toename van verkeersdoden.

