Meeste verkeersdoden vallen in Brabant: 150 slachtoffers in 2018

Het aantal verkeersdoden is vorig jaar flink gestegen in onze provincie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS. Brabant is de provincie met de meeste slachtoffers: 150 doden in 2018. Dit is sinds 2005 niet meer zo hoog geweest.

De toename is opvallend, want de afgelopen jaren daalde het aantal juist:

2015: 117 verkeersdoden

2016: 116 verkeersdoden

2017: 98 verkeersdoden

2018: 150 verkeersdoden

De meeste ongelukken gebeuren op provinciale wegen.

Afleiding en drukte

“We rijden meer en ook zijn er meer auto’s. Door die drukte is de kans op ongelukken ook groter”, verklaart Ruud Hornman, verkeersdeskundige en docent aan Breda University (voorheen NHTV). “Bovendien zijn we steeds vaker afgeleid, meestal door mobiele telefoons.”

En juist dat is een slechte combinatie. “Doordat het drukker is, is er ook veel minder ruimte voor een foutje doordat je afgeleid bent”, weet Hornman.

Al die ongelukken zorgen voor extra drukte bij de politie. Zo doet de politie onderzoek naar dodelijke ongelukken:

Grootste stijging in Brabant

Landelijk gezien steeg het aantal verkeersdoden met 11 procent. In 2018 zijn 678 mensen omgekomen door verkeersongevallen in ons land. Waarom juist Brabant er zo bovenuit steekt, is onduidelijk. “Noord-Brabant heeft het meest uitgebreide wegennet van alle provincies, bijna 23.000 kilometer”, geeft het CBS als een van de mogelijke oorzaken. Verder tasten het CBS en ook Hornman in het duister.

'Zorgelijk'

De Brabantse politie is geschrokken van de cijfers. “We maken ons daar zeker zorgen over. Dit soort ongevallen zorgt voor veel leed”, vertelt woordvoerder Dion Luijten. Deze maand startte de politie met een proef om afleiding achter het stuur te verminderen. Tijdens extra controles worden automobilisten in de gaten gehouden vanuit een touringcar.

Sinds 2005 is het aantal verkeersdoden in Brabant al niet meer zo hoog geweest:

Meldpunt

Is er bij jou in de buurt ook sprake van een gevaarlijke verkeerssituatie? Laat dit dan weten via ons meldpunt. Ook kun je in de interactieve kaart met meldingen stemmen op een situatie die iemand anders al heeft gemeld. Inmiddels hebben we al duizenden meldingen binnen.

We gaan langs bij de plekken die het vaakst gemeld worden en die het meest opvallen en vragen experts hoe het veiliger kan.