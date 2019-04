Witwasrisico reden voor KNVB om overname FC Den Bosch af te wijzen

De KNVB heeft de overname van FC Den Bosch door Georgiër Kakhi Jordania afgewezen uit angst voor een 'witwasrisico'. Ook zijn jonge leeftijd, Jordania is 24 jaar, speelt een rol.

De licentiecommissie van de KNVB voert aan dat zijn bedrijf opereert in de Russische olie- en gassector, die bekendstaat om de gevoeligheid voor corruptie en witwassen, zo schrijft NRC vrijdag..

De advocaat van FC Den Bosch spreekt in hetzelfde stuk van een vorm van vooringenomenheid die niet past in de moderne maatschappij en zelfs discriminerend is.

LEES OOK: Kakhi Jordania mag FC Den Bosch niet overnemen, club gaat in hoger beroep tegen KNVB

FC Den Bosch gaat in beroep tegen de beslissing van de bond. Een woordvoerder van de club laat vrijdagochtend weten niet inhoudelijk te reageren op het artikel in de krant.

Dat zal wel gebeuren tijdens het beroep, dat in mei dient. FC Den Bosch hoort vermoedelijk vandaag wanneer het beroep, achter gesloten deuren in Zeist, exact dient.