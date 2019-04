Waarom zijn grote grazers in de Maashorst belangrijk? Natuurvlogger Tim legt uit [VIDEO]

Waarom zijn grote grazers in de Maashorst belangrijk? En hoe kan het dat een tauros, zo'n grote grazer, recent een wandelaar aanviel? Op die vragen geeft natuurvlogger Tim Visser antwoorden in zijn nieuwe vlog.

Er is veel discussie over de grote grazers in de Maashorst. De dieren zouden een gevaar zijn voor recreanten in de Maashorst. Nadat twee wandelaars werden aangevallen door taurossen, kwam het onderwerp hoog op de agenda van de gemeente Landerd. In de gemeenteraad werd vervolgens besloten dat de grote grazers een stuk natuur moeten inleveren om de veiligheid van recreanten te garanderen.

LEES OOK:Grote grazers moeten stukje natuur inleveren voor veiligheid van recreanten

Natuurvlogger Tim legt uit dat de dieren een belangrijke functie hebben. "Ze houden het landschap open en divers. Hiermee creëren ze een omgeving waar andere dieren kunnen leven en krijg je een heel soortrijk gebied."

Bekijk hier de vlog van Tim:



Elke week kan het publiek via de Instagram- en Facebook Stories van Omroep Brabant kiezen aan welk onderwerp Tim in zijn volgende vlog aandacht besteedt.

Deze aflevering kon er gekozen worden voor een vlog over vlinders of de maatschappelijke discussie van de grote grazers in het Maasbos. 51 procent van het publiek koos voor de vlindervlog. Maar Tim had wat op te biechten. "Hoewel het dit paasweekend echt prachtig weer is, was het begin deze week stervenskoud. Dan vliegen er gewoon een stuk minder vlinders, dus ik kon die vlog niet echt maken. Helaas."