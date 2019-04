Grote grazers moeten stukje natuur inleveren voor veiligheid van recreanten

De grote grazers in de Maashorst moeten het in de toekomst doen met een kleiner natuurgebied om te grazen. Dat heeft de gemeenteraad van Landerd donderdagavond in meerderheid besloten. Aanleiding was een incident waarbij taurossen half maart twee wandelaars aanvielen en verwondden.

In de omgeving van de Zevenhuizerweg zal het begrazingsgebied voor de taurossen en wisenten met dertig hectare worden verkleind. Het betreft een gebied aan één zijde van de weg dat intensief door recreanten wordt bezocht. Volgens Jeroen van den Heuvel, fractievoorzitter van de partij Maashorst Vooruit, gaat het slechts om een klein stukje land.

"Verder willen we de grote grazers gaan scheiden van de recreanten. Hoe dat moet gebeuren en wanneer, is nu nog niet duidelijk. We gaan zoeken naar natuurlijke en alternatieve oplossingen." De gemeenteraad ziet liever geen prikkeldraad en hekken die het natuurgebied doorklieven.

Vier gemeenten

De gemeenteraad van Landerd boog zich over de kwestie tegelijk met de collega's in Uden. De raadsleden in de buurgemeente kwamen tot eenzelfde conclusie, aldus Van den Heuvel. Hij is er daarom van overtuigd dat het voorstel ook door de gemeenten Oss en Bernheze zal worden aanvaard.

De vier gemeenten zitten samen in een stuurgroep die de Maashorst beheert. Het natuurgebied is 2400 hectare groot. Op een derde deel daarvan lopen de grote grazers rond. De rest van het gebied is voorbehouden aan recreanten.

