Files op Brabantse wegen door paasdrukte en ongelukken

EINDHOVEN -

Het mooie lenteweer in combinatie met het lang paasweekend dat meteen het begin van de meivakantie vormde, zorgden vrijdagmiddag en -avond voor drukte op de wegen. Vooral in Brabant was er veel vertraging. Daar stond in de loop van de middag ruim tweehonderd kilometer file, landelijk was dat ruim vierhonderd kilometer.