Ruim 200 kilometer file op Brabantse wegen door paasdrukte en ongelukken

Heb geduld wanneer je vrijdag de weg opgaat. Het mooie weer in combinatie met een lang paasweekend dat tevens het begin van de meivakantie vormt, zorgt voor drukke wegen. Vooral in Brabant sta je vast want in het zuiden staat ruim 200 kilometer, landelijk is dat ruim 500 kilometer.

De file ontstaat vooral door dagjesmensen vanuit Duitsland, het begin van het paasweekend en de meivakantie en er zijn ongelukken gebeurd. Een woordvoerder van Rijkswaterstaat adviseert goed te checken hoe het ervoor staat wanneer je de weg op wilt. En is het druk, stel je reis dan eventueel even uit.

Twee keer zo veel

Het aantal kilometers is met Goede Vrijdag twee keer zo veel als vorig jaar. In 2018 stond er landelijk 200 kilometer file, daar zit Brabant nu al boven. Dit komt omdat het vorig jaar zo slecht weer was en het dit jaar op Goede Vrijdag prachtig weer is.

Niet alleen in onze provincie, maar ook rond Arnhem en in Limburg is het druk, zo meldde de ANWB in de loop van vrijdagochtend al. De files zijn over het algemeen niet extreem lang, maar het zijn er wel veel.

Eindhoven

Op de weg rondom Eindhoven is het erg druk. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht sta je een kwartier vast bij afrit Sint-Michielsgestel. Er staat ook een file van acht kilometer bij Knooppunt Vught. Van Eindhoven naar Maastricht sta je ook vast.

Druk richting kust

Op de wegen richting de kust is het vanzelfsprekend druk. Er staat een file vanaf Bergen op Zoom richting Zeeland.

Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven staat een file van 7 km en ook op de snelwegen rond Breda is het druk.

