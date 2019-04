Onze 5 weekendtips: ronkende motoren en skeletten dit paasweekend

Vlinders en skeletten in Tilburg (zaterdag t/m 2 juni)



Dat kan in Dierenpark De Oliemeulen in Tilburg. Het klinkt misschien niet meteen als het meest knusse uitstapje maar de tentoonstelling over dierenskeletten is bijzonder. Je kan onder meer een skelet van de vale gier en Papoeaanse varaan zien. Is dit niet helemaal je ding dan kan je altijd nog naar de vlinders gaan kijken. In een aparte ruimte zijn verschillende soorten ‘in volle actie’ te zien. Dat kan iedere dag tussen 10.00 en 18.00 uur.



Dierenpark De Oliemeulen zit aan de Reitse Hoevenstraat 30 in Tilburg. Vanaf Station Tilburg brengen bus 327, 328 en 1 je die kant op. Kom je op station Tilburg Universiteit dan ben je er in een goede 10 minuten lopen. Een kaartje koop je als volwassenen voor 12 euro, kinderen tussen de 3 en 12 jaar betalen een euro minder. 65-plussers mogen voor 9,75 naar binnen. De kaartjes koop je aan de kassa of online.



Motorzegening in Milheeze (maandag)



Tips voor evenementen zijn altijd welkom. Christian Thomassen van Motorclub Laurentia mailde ons met een aanrader voor tweede paasdag. In Milheeze gaan ze op deze dag niet naar een meubelboulevard. Het is daar traditie om je motor te laten zegenen. Als de voertuigen besprenkeld zijn met wijwater is er nog een toertocht. Van zo’n 120 kilometer.



De motorzegening is op het Pastoor Simonisplein (bij de St. Wilibroduskerk) in Milheeze. Vanaf 9.30 uur verzamelen de motorrijders en om 11.00 uur begint de zegening. De zege krijg je (natuurlijk) gratis en voor de toertocht hoef je ook niets te betalen.





Hatskie Kratskie Boem in Den Bosch (zaterdag)



Dit paasweekend wordt er natuurlijk ook aan de kleintjes gedacht. Heb je kinderen vanaf 3,5 jaar dan kan je zaterdag naar de poppenvoorstelling Hatskie Kratskie Boem in theater Poppenhulst (Bethaniestraat 33 B) in Den Bosch. Keselien Smeets kwam met deze tip.



De voorstelling gaat over Joske. Die is voor het eerst alleen thuis enmoet op het huis passen. Zelfs als daar een monster op zolder zit. Hoe het afloopt, zie je vanaf 15.00 uur. Een kaartje kost 4,50 euro. Theater Poppenhulst zit in het centrum van Den Bosch. Vanaf het station is het (voor volwassenen) een kwartiertje lopen. Er gaan ook bussen. De auto kan je in een van de parkeergarages in het centrum kwijt. Parkeergarage St. Jan is het dichtst bij.





Foodfestival Cacao aan de Kade in Helmond (maandag)



Ben je op zoek naar nieuwe smaken? En doe je dan graag onder het genot van een drankje en livemuziek? Dan is Foodfestival Cacao aan de Kade in Helmond (Cacaokade 1) misschien een goed idee. Hier komen muziek, theater, workshops, proeverijen en film bij elkaar.



Op tweede paasdag kan je vanaf 11.00 uur (tot 18.00 uur) terecht in de Cacaofabriek in Helmond. Vanaf station Helmond loop je dan in nog geen tien minuten naartoe. Kom je met de auto dan kan je die in de buurt prima kwijt. Foodfestival Cacao aan de Kade is een gratis evenement.



Dag van het Landschap in Brabant (maandag)



Pasen is vaak ook het moment dat we de natuur herontdekken. Dat weten IVN en Brabants Landschap ook en dus organiseren ze op tweede paasdag de Dag van het Landschap. Op veertien plekken door heel Brabant zijn wandelingen. Zo kan je onder meer in Heeswijk, Mill, Rijsbergen en Almkerk terecht.



Dit jaar spelen zandpaden een grote rol. De wandelingen starten om 12.00 uur, 13.30 uur en 15.00 uur duren anderhalf uur. Deelname is gratis.



Tips?



Organiseer je een evenement of ga je ergens naartoe en vind je dat de rest van Brabant ook moet komen, laat het ons weten. Stuur, net als Christian en Keselien hebben gedaan, een mailtje met informatie over het evenement naar evenementen@omroepbrabant.nl en misschien kiezen we jouw evenement wel uit als een van de tips van de week!