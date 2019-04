Bekerfinale Willem II te volgen op groot scherm in hartje Tilburg

"Het scherm wordt geplaatst voor het standbeeld van koning Willem II", vertelt Karin Werners van horecazaak Havana, dat dit feest samen met Grill-ig en The Talk organiseert. "Vanaf drie uur 's middags kunnen mensen hier terecht. Dan gaat een deejay draaien. De wedstrijd begint om zes uur 's avonds en we mogen tot elf uur 's avonds doorgaan. Ik hoop dat het een leuk feestje wordt."

Zelf is Werners geen Willem II-fan. "Sorry!", lacht ze. "Maar de mannen van de twee andere zaken zijn wel Willem II-fan. En het is gewoon leuk om dingen op de Heuvel te organiseren."

Groot spandoek

Er gaan 18.000 Tilburgse fans naar Rotterdam om de finale 'live' mee te maken. Het is voor het eerst sinds 2005 dat Willem II weer in de eindstrijd van het KNVB-bekertoernooi staat en dat de club kans maakt op een grote prijs. De finale leeft enorm in de stad. Op het gezichtsbepalende gebouw van Interpolis is sinds donderdag een groot spandoek te zien, waarop het bedrijf de voetballers succes wenst tegen Ajax.

Vanwege de bekerfinale heeft de organisatie van het Bevrijdingsconcert in de Piushaven besloten de aanvangstijd te vervroegen. Dat concert vindt dit jaar eenmalig in de middag plaats en begint om twee uur.

