Rappen over oorlogsherinneringen: 'Ik heb alles voor je over, we waren samen in de hel op aarde '

Rapper Snelle is één van de vier rappers die een nummer maakte naar aanleiding van het persoonlijke verhaal van een oorlogsveteraan. Ook F1rstman, Kempi en I am Aisha werden door het Veteraneninstituut benaderd om door muziek oorlogsverhalen te vertellen. Dit allemaal in aanloop naar 4 en 5 mei, waarop we onze vrijheid herdenken en vieren.

De vier nummers zijn klaar en hebben de titels Samen, Rijkdom, Soldaatje en Missie meegekregen. Het zijn krachtige kernwoorden waarin de muzikanten de kern van de oorlogservaringen samenvatten.

'Samen' gaat over kameraadschap. "Ik zou zo weer willen werken in oorlogsgebied", legt veteraan Luuk uit. "Het kameraadschap wat ik destijds ervaren heb mis ik nog steeds. Snelle rapt "we gingen samen. Alles heb ik voor je over. We waren in de hel op aarde, maar we gingen samen, mijn broeders, kameraden."

Luuk was tien jaar geleden als groepscommandant actief namens de legerplaats Oirschot in Afghanistan. Tijdens een rit werd de truck waarin hij zat geraakt door een bermbom. Drie kameraden onder wie Luuk raakten gewond. Eén van hen verloor zijn benen, Luuk heeft blijvende problemen met zijn knie en hak. Zijn loopbaan als militair stopte na de ontploffing.

Het doel van het Veteraneninstituut is om begrip en bewustwording te bevorderen voor oorlogsveteranen. Dat ook dertigers oorlogsveteraan kunnen zijn is een voorbeeld van die bewustwording. Het thema dit jaar is 'De Terugkeer'. Dit gaat over de terugkeer in hun oorlogsherinneringen, maar ook hun terugkeer in de maatschappij. Beiden zijn niet eenvoudig voor veteranen.