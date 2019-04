Geen zin in droge paasstol of kleffe croissants? Probeer dan dit frikandellen-paasbrood! [VIDEO]

Dit paasbrood is dé perfecte combinatie van zoet en hartig. Lekker met wat amandelschaafsel en vanillesuiker aan de ene kant, en frikandellen met curry aan de andere kant.

Dit recept is absoluut niet moeilijk. Het enige wat je nodig hebt is geduld en tijd. De meeste tijd gaat zitten in het wachten op het rijzen en het afbakken van het brood. Dat moet met een lekker drankje op je balkon of in je tuin toch geen probleem zijn? Veel succes en eet smakelijk!

Dit is hoe Betty het frikandellen-paasbrood maakt

Dit zijn de ingrediënten voor het frikandellen-paasbrood



- Amandelschaafsel

- 125 milliliter water

- 150 milliliter melk

- 25 gram boter

- 2 zakjes vanillesuiker

- Halve theelepel zout

- Beetje citroensap

- Pak broodmix

- 150 gram rode uien

- 2 frikandellen

- curry