Shell verliest geding: personeel Moerdijk hoeft niet over te werken bij groot onderhoud

Personeel van Shell hoeft niet over te werken bij groot onderhoud op de locatie in Moerdijk. Dat heeft de rechter in Breda beslist in een kort geding, dat door het olie- en gasconcern was aangespannen. Het weigeren van overwerk maakt deel uit van vakbondsacties van FNV en CNV. Ze zijn afgekondigd in de roep om een betere cao en zullen zeker tot dinsdag duren.

Deze vakbonden voeren al langer actie voor een betere cao voor medewerkers in Pernis en Moerdijk. Ze eisen onder meer een loonsverhoging van vijf procent in 2019. Shell wil daar niet aan en vindt dat het een 'goed aanbod' heeft neergelegd voor een nieuwe cao. Daarop werd in Pernis het werk neergelegd.



In Moerdijk houden werknemers de installatie juist draaiende, waardoor een grote onderhoudsbeurt aan een zogeheten cracker niet door kan gaan. Dit kost de chemiereus volgens advocaten mogelijk honderden miljoenen. Het olieconcern kondigde vorige week aan de lonen van stakende werknemers te korten.

David tegen Goliath

Voor de onderhoudsklus in Moerdijk zijn behalve de vierhonderd eigen werknemers van de fabriek 2500 externe krachten ingehuurd. Zij lopen veiligheidsrisico's bij de actie, stelt Shell. De advocaat van het bedrijf wees vrijdagmiddag verder op een brief van de Omgevingsdienst Midden-

en West-Brabant, die zorgen uitte met betrekking tot de veiligheid.



De vakbonden bepleiten dat de veiligheidsrisico's niet zo groot zijn als Shell wil doen voorkomen. Advocaten van vakbond FNV beaamden voor de rechter dat de acties geld kosten. "Maar zelfs als het honderden miljoenen kost, is dat voor Shell maar een beetje. Het is David tegen Goliath. Daarnaast kan Shell heel

makkelijk iets doen tegen deze kosten door een goed bod te doen."



Recht om actie te voeren

Shell erkent het recht om actie te voeren, benadrukt een woordvoerder. "Maar veiligheid is een kernwaarde bij Shell en daar tornen we niet aan.'' Bij de rechter lag daarom de eis dat vakbonden volledig meewerken aan de onderhoudsstop.



De rechter had Shell en de bonden tot vrijdagmiddag halfvier gegeven om er uit te komen met elkaar. Dat lukte niet, waarna hij zelf de knoop doorhakte.