Paasvuur in Westerbeek afgelast door droogte: 'Niet verantwoord om door te laten gaan'

Het paasvuur in Westerbeek, in de gemeente Sint Anthonis, is afgelast. De organisatie laat weten dat vanwege de droogte is besloten om het niet door te laten gaan. Het paasvuur stond eigenlijk gepland voor zondagavond, Eerste Paasdag, om negen uur.

"We hebben goed overleg gehad op het gemeentehuis met onder meer de brandweer. En die gaven aan dat het zo droog is en dat het ook de komende dagen droogt blijft, dat het niet verantwoord is om het paasvuur door te laten gaan", vertelt Mieke Pannekoek van de organisatie. Sinds vrijdag geldt er ook in noordoosten van de provincie een verhoogd risico op natuurbranden, de zogeheten Fase 2.

Bij de organisatie was het ook meteen duidelijk dat het niet door kon gaan. "Wij willen niet eigenwijs toch dit door laten gaan. Stel je voor dat er wat gebeurt."

Oplossing voor houtstapel

Er wordt nog bekeken wat er nu met het hout gaat gebeuren. "Er ligt al een stapel, maar veel mensen hebben thuis ook nog hout liggen. We weten nu nog niet wat we daarmee gaan doen, maar daar zoeken we een oplossing voor."

De gemeente Cranendonck beslist zaterdag of het paasvuur in Budel wel doorgaat.