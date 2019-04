Waarschuwing voor verhoogd risico op natuurbranden geldt nu in de hele provincie

Boswachter Janneke de Groot laat zien hoe droog het is in natuurgebied de Maashorst. (Foto: René van Hoof)

Ook in het noordoosten van Brabant waarschuwt de brandweer sinds vrijdag voor een verhoogd risico op natuurbranden. Dit door de aanhoudende droogte. De waarschuwing geldt nu in de hele provincie. In andere delen van de provincie was de zogenoemde Fase 2, waarmee het verhoogde risico op natuurbranden wordt aangegeven, al eerder van kracht.

Fase 2 betekent dat de brandweer extra alert is. Ook wordt bezoekers van natuurgebieden gevraagd extra opmerkzaam te zijn. Door de aanhoudende droogte is de kans groter dat een natuurbrand ontstaat. Een natuurbrand kan zich bovendien in droge periodes snel en onvoorspelbaar ontwikkelen, zeker bij harde wind, zo luidt de waarschuwing.

Begin van de week was het nog raak met een bosbrand in Hooge Mierde. De brandweer schaalde onder meer vanwege de droogte op tot een 'zeer grote brand'.

'Gebruik het gezonde verstand'

Wanneer Fase 2 geldt, kun je volgens de brandweer 'met een gerust hart de natuur in trekken'. "Maar wees extra alert en gebruik het gezonde verstand", geeft ze aan. Ook roept de brandweer op verdachte situaties zo snel mogelijk te melden.

Eerder deze week gaf boswachter Janneke de Groot van Staatsbosbeheer ook al aan met de komende zonnige Paasdagen toch vooral de natuur in te trekken en te genieten. "Bezoekers zijn ook onze extra ogen en oren in de natuur en dat is nu juist in deze periode van droogte heel handig", zei ze.