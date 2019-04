Vader veroordeeld voor het misbruiken van minderjarige dochter in Geffen

Een 55-jarige man is vrijdag tot vier jaar cel veroordeeld, waarvan één jaar voorwaardelijk, omdat hij zijn minderjarige dochter heeft misbruikt. Dat gebeurde tussen 2015 en 2017 in Geffen. Eerder was het meisje al misbruikt door haar oom. Volgens de vader werd hij door zijn dochter verleid en waren ze verliefd. De veroordeling is gelijk aan de eis van twee weken geleden.

De rechtbank neemt het de verdachte kwalijk dat hij alleen oog had voor zijn eigen behoeftebevrediging en zich niet bekommerde om de gevoelens van zijn dochter en de mogelijke gevolgen. Doordat hij onbeschermde seks met haar had, liep zij het risico van een ongewenste zwangerschap.



Ook neemt hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag. Volgens hem is dit alles hem min of meer overkomen en heeft hij zelfs de neiging de verantwoordelijkheid af te schuiven op zijn dochter.

Eerder misbruikt

Volgens de rechtbank maakte de vader misbruik van de kwetsbaarheid en van de afhankelijke positie waarin zij zich bevond. Dit, terwijl het slachtoffer zich juist bij haar vader veilig had moeten kunnen voelen. Zeker nadat zij eerder door een ander was misbruikt en zij aan haar vader had gevraagd daarvan aangifte te doen.

Toen het meisje acht maanden oud was, verdween de vader uit beeld. Na een zoektocht werden zij op latere leeftijd weer herenigd. Kort nadat ze elkaar gevonden hadden, trok het meisje bij haar vader in en sliepen ze in één bed.

Schadevergoeding

De vader moet ook een schadevergoeding van 5000 euro betalen en hij moet verplicht een behandeling ondergaan voor zijn zedenproblematiek.