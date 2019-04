Klok van Eijsbouts overleeft brand in Notre-Dame: 'Verheugend nieuws'

De Mariaklok van klokkengieter Eijsbouts uit Asten heeft de brand in de Notre-Dame overleefd. Directeur Joost Eijsbouts is verheugd met het nieuws.

De twee torens van de Notre-Dame in Parijs hebben de brand overleefd en daar hing ook de klok. “De torens zijn vanbinnen nog goed. De klok moet misschien nog schoongemaakt worden. Voor de rest is de klok er heelhuids doorheen gekomen.”

Klokken gebruiken

Eijbouts gaat er vanuit dat de klok gewoon weer gebruikt gaat worden. “Ik kan me voorstellen dat ze de klok al veel eerder gaan gebruiken voordat de Notre-Dame gerepareerd is.”

Spannende momenten

Het was nog even spannen of de klok de brand had overleefd. Hitte kunnen de klokken wel goed hebben, ze kunnen een paar honderd graden worden. Het wordt lastiger als er vervolgens brandweermannen komen die daar koud water op spuiten. Dan krijg je het effect van een heet glas water dat je in koud water dompelt, dat zou kunnen springen. Dit is dus niet gebeurd met deze klok.



De klok in Parijs is nog gloednieuw. In 2012 werd de kok gegoten en een jaar later geïnstalleerd. De klok weegt 6.000 kilo en heeft een diameter van 1,70 meter.



LEES OOK:Klok van Eijsbouts lijkt de vuurzee in de Notre-Dame in Parijs te overleven: 'Goede hoop'