Advocate 'terrorist' Jimmy F': 'Hij sprak nooit over aanslag op Maassilo, complete onzin'

Haar cliënt Jimmy F., die zich voordeed als terrorist en sprak over een bomaanslag, komt er met een waarschuwing vanaf. Het OM liet vrijdag weten de 24-jarige F. uit Zevenbergen niet te vervolgen. Toch is zijn advocaat Karianne Bal verbolgen, blijkt uit een gesprek dat ze had met de NOS: “Jimmy heeft twee jaar lang in onzekerheid gezeten. Al die tijd heeft zijn leven op zijn kop gestaan. We hebben er grote moeite mee dat het allemaal zo lang heeft moeten duren.”

Jimmy F. deed zich op social media voor als terrorist. Het doel: echte terroristen opsporen. Hij kwam in contact met iemand in Spanje, van wie hij dacht dat het een terrorist was. Ze kregen contact en Jimmy deed net alsof hij bezig was met het plannen van een bomaanslag in de Maassilo, zo is de lezing van het OM. Zo wilde de man uit Zevenbergen de ander ontmaskeren. Wat hij niet wist, was dat de Spanjaard hetzelfde plan had: Jimmy ontmaskeren.

LEES OOK:Jimmy F. uit Zevenbergen was lokterrorist: 'Hij was een doorgedraaide detective'

Volgens advocate Karianne Bal is er nooit gesproken over evenementenlocatie de Maassilo in Rotterdam: “Dat is complete onzin. Er is nooit een directe link geweest tussen mijn cliënt en dat concert in de Maassilo.”

'Niet langer undercover'

De raadsvrouw gaf eerder al aan dat Jimmy F. contact had met de AIVD. Nu zegt ze daarover: “Hij handelde onder toeziend oog van de AIVD. Dat maakt het heel wrang. De ene autoriteit zegt: we vinden het prima wat je doet, zolang je maar aan ons terugkoppelt. De andere autoriteit zegt: we vallen met arrestatieteam je huis binnen omdat wij je verdenken van terroristisch misdrijf bij een concert waar je nog nooit van hebt gehoord.”

Bal stelt dat het openbare Ministerie 'de enige juiste beslissing' heeft genomen door af te zien van vervolging. Ze zegt verder tegen de NOS dat Jimmy niet langer undercoverwerk doet in jihadistische groepen. "Daar heeft hij geen behoefte meer aan."

LEES OOK: Jimmy F. voorlopig niet welkom bij Avans na verdenking tereurdreiging