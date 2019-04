'Terrorist' Jimmy F. uit Zevenbergen komt er vanaf met waarschuwing

In augustus 2017 kreeg de politie signalen dat er iets erg zou gaan gebeuren bij een popconcert van de Allah-Las in de Maassilo in Rotterdam. Het spoor leidde naar een student in Zevenbergen. Agenten pakten hem op in zijn ouderlijk huis.

Uit politieonderzoek is duidelijk geworden dat de Zevenbergenaar niet de bedoeling had om serieus iets te doen. Hij wilde échte terroristen opsporen, zegt het OM. Dat was al snel duidelijk na zijn arrestatie.

Bij zijn speuractie deed Jimmy (24) zich op sociale media voor als terrorist. Hij kwam in contact met iemand in Spanje, van wie hij dacht dat het een terrorist was. Ze kregen contact en Jimmy deed net alsof hij bezig was met het plannen van een bomaanslag in de Maassilo. Zo wilde de man uit Zevenbergen de ander ontmaskeren. Wat hij niet wist, was dat de Spanjaard hetzelfde plan had: Jimmy ontmaskeren.

Arrestatieteam

De politie had al vroegtijdig in de gaten dat ze contact hadden en spraken over een aanslag. Zo werd Jimmy thuis in Zevenbergen opgepakt door een zwaar bewapend arrestatieteam.

Hij zat een paar weken vast en is toen vrijgelaten. De OM bepaalde dat hij moest worden begeleid door de reclassering en dat is sindsdien ook gebeurd.

Vrijdag heeft de officier van justitie hem persoonlijk laten weten dat ze de zaak laten rusten. Hij is wel 'gewezen op zijn gedrag en de daaraan verborgen risico's'.