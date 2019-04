Massage voor Brabantse asperges, en daarna op de barbecue

Het weer is geweldig en talloze Brabanders halen deze dagen de barbecue weer uit de winterstalling. Chef-kok Peter Kesseler heeft zijn barbecue opgesteld in een zonovergoten tuin in Roosendaal. Hij stookt het vuurtje van zijn bbq op, een speciaal gesneden stuk varkensvlees ligt al klaar.



Witte goud

De rook walmt vrolijk omhoog als hij de laatste hand legt aan de asperges die ook op het vuur gaan. "Even lekker masseren met wat lijnolie, peper en zout erop en dan een paar minuutjes op het rooster" vertelt hij, terwijl hij het witte goud tussen zijn vingers laat glijden.