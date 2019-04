Wat doen we ook al weer op Goede Vrijdag?

“Goede Vrijdag is de middelste dag van de belangrijkste drie dagen van het kerkelijk leven”, vertelt Prasing. "Eerst er Witte Donderdag, op die dag zat Jezus met zijn volgelingen aan tafel voor het Laatste Avondmaal. Het is op Witte Donderdag gebruikelijk dat in de kerk kruisbeelden met een wit kleed worden afgedekt. De kleur wit staat voor onder meer vreugdevol en heilig."



“Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus gekruisigd en gestorven is", vervolgt de pastoor. "En het is dan een goed gebruik om de kruiswegstaties te bidden." En dat start precies om drie uur, want dat is het tijdstip dat Jezus overleed. Daarna wordt bij de veertien staties telkens stilgestaan. “We denken dan aan het lijden van Christus, maar ook aan het lijden van de mensen in onze tijd.”



Kijk hier een impressie van de kruisweg







En de derde belangrijke dag is Pasen en dan wordt er gevierd dat Christus is opgestaan uit de dood. “Dan vieren we dat het leed en de dood overwonnen zijn door Jezus. Dat is het hart van het kerkelijk leven. De belangrijkste dagen voor ons als gelovigen. Vaak denken mensen dat het kerst is, maar Pasen is echt het allerbelangrijkste”, aldus Prasing.