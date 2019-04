Cel en inleveren rijbewijs geëist: dodelijk ongeluk dreigt gevolgen te krijgen voor man uit Nuenen

De inwoner van Nuenen was de chauffeur van een bestelbusje, dat eind juni vorig jaar achterop een auto botste. Een 42-jarige Bulgaar die in die wagen zat, overleefde de botsing niet. Het ongeluk gebeurde op de snelweg A50 bij Son en leidde urenlang tot een verkeerschaos.



Ook twee zwaargewonden

De aanrijding was tegen halfzes ’s middags en het was toen al druk bij knooppunt Ekkersweijer. Er stond een file, maar het lukte de man uit Nuenen niet om er bijtijds rekening mee te houden. De Bulgaar kwam bij de botsing om het leven, een 44-jarige landgenoot en een Pool van 53 raakten zwaargewond. Zij werden met spoed naar het ziekenhuis gebracht.



Verder liepen nog eens drie andere auto’s schade op. De snelweg moest over een grote afstand worden afgesloten en verkeersspecialisten deden urenlang onderzoek.



Geen drank in het spel

De verdachte kwam er met lichte verwondingen vanaf, maar hem wacht nu mogelijk wel een celstraf. Het was overigens al snel duidelijk dat de man uit Nuenen niet onder invloed van alcohol was.