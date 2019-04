Duncan Laurence heer en meester in peilingen voor songfestivalwinst, maar wat zegt dat eigenlijk?

Over minder dan een maand weten we het. Is Nederland na 44 jaar weer eens de winnaar van het Eurovisiesongfestival? Als je de peilingen mag geloven, gaat het gebeuren. Tilburger Duncan Laurence, oud-student van de Rockacademie, staat met zijn lied Arcade op 27 procent winkans. De nummer 2, Rusland, heeft een winkans van 12 procent. Dat kan toch bijna niet meer mis? Nou... toch wel.

Laten we eens kijken naar eerdere verwachtingen en uitslagen. Te beginnen met vorig jaar. Israël was van tevoren de grote favoriet. Na de eerste repetities werd Israël in de peilingen ingehaald door Cyprus. Maar op de avond zelf pakte zingende kip Netta toch gewoon de winst. Nou, da's een scenario waar we voor zouden tekenen, nietwaar?

Maar dan 2017. Toen was Italië in de weken voor de wedstrijd de grote leider in alle de peilingen. Alleen... het optreden van Francesco Gabbani viel tegen. Hij zakte na de eerste repetities naar beneden op de ranglijst en het kwam niet meer goed: hij werd uiteindelijk zesde.

In 2016 was Rusland de grote favoriet. Uiteindelijke winnaar Oekraïne kwam er aanvankelijk in de peilingen niet aan te pas. Na de repetities op het grote songfestivalpodium werd pas duidelijk dat dat land ook best eens kon winnen en dat deed het uiteindelijk ook.

'Nipt finale'

2014, ook interessant. Het jaar van de Common Linnets: we werden tweede. Maar zoals iedereen nog wel weet, waren de verwachtingen bepaald niet hoog gespannen. Website Songfestivalweblog schreef toen dat 'kwalificatie er nipt in zou moeten zitten'. Nederland won uiteindelijk die voorronde. Oostenrijk pakte de winst in de finale, maar ook dat land zat aanvankelijk niet bij de favorieten.

Stelt het dan allemaal niets voor, die peilingen voorafgaand aan het songfestival? Toch wel. In 2012 en 2013 waren Zweden en Denemarken de grote favorieten en die wonnen ook. Euphoria van Loreen werd de grootste songfestivalhit van de afgelopen twintig jaar.

Hese schreeuw

Nederland was wel eens eerder favoriet bij de bookmakers. In 1989 bijvoorbeeld. De dag voor de grote finale stonden we gedeeld eerste. Het uiteindelijke resultaat? Justine Pelmelay moest haar lied 'Blijf zoals je bent' eindigen met een lange, krachtige uithaal. "Die krijgt de zaal plat, dat bleek eerder al bij de repetitie", beloofde commentator Willem van Beusekom de kijkers. Maar helaas. Arme Justine kreeg de kikker in de keel en het werd een hese schreeuw. We werden 15e.



En dat terwijl het jaar ervoor iedereen zo'n hoge verwachtingen had gehad van de hoge noot van Gerard Joling in Shangri-La. Ook al een anticlimax: hij vatte kou en eindigde laag. Zowel in toon als in plaats op de ranglijst.

Dus?

Als Duncan Laurence zijn stem spaart tot en met de finale, dan zit een toppositie bij de bovenste tien er zeker in. En als het er dan ook nog eens spectaculair goed uitziet allemaal, dan presteert de trots van Tilburg misschien wel dat wat niemand de afgelopen 44 jaar is gelukt: het songfestival winnen voor Nederland.

Duncan Laurence staat op donderdag 16 mei in de halve finale van het Eurovisiesongfestival in Israël, in Tel Aviv. De finale is op zaterdag 18 mei.